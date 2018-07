Em vídeo, Harfouche diz que aceita o desafio de concorrer ao governo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Procurador Sérgio Harfouche chegou a dar a uma aprovada na ALMS sobre disciplina na escola

“Meu projeto inicial era o Senado, mas aceitei esse desafio pelo clamor de pessoas de bem que querem mudar o cenário político caótico: sou pré-candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, disse o procurador de Justiça licenciado, Sérgio Harfouche, sobre as mudanças de sua candidatura nas Eleições 2018. Um vídeo também já anuncia a decisão de Harfouche em concorrer ao Executivo Estadual.

Aparecendo pela primeira vez nas pesquisas em abril deste ano, logo após anunciar que era pré-candidato a senador pelo PSC. Ele apareceu com 7% das intenções de voto, em uma das pesquisa divulgadas pelo Capital News, ficando pouco à frente do senador Pedro Chaves, que deixou o PSC e foi para o PRB.

O que chamou a atenção é que as entrevistas começaram apenas dois dias após Harfouche confirmar que seria pré-candidato. O procurador tinha à época 11,98% da preferência das eleitores da Capital e 4,31% entre os que votam no interior.

Com convenção marcada para o dia 4 de agosto, o PSC deve anunciar se terá chapa pura ou se conseguirá atrair algum aliado para a composição da chapa majoritária.