Em solenidade da Casa de Leis, prefeito cita três pilares essenciais para o exercício do mandato aos vereadores

Deurico Ramos/Capital News Prefeito também apresentou a atual situação administrativa da Capital para os vereadores

Na manhã desta quarta-feira (15), prefeito Marquinhos Trad participou da solenidade de abertura da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande. Prefeito falou sobre a atual situação administrativa da Capital durante o início do seu discurso, pontuando o que já foi apresentado para a imprensa, dizendo que o passado será analisado pelos Órgãos competentes e o presente será trabalhado conforme gestão. Com bancada de 15 partidos, sendo 18 novos vereadores, a Câmara Municipal de Campo Grande, deu início aos trabalhos em plenário.

Segundo Marquinhos Trad, “estamos aqui para exercer um mandato de uma cidade que tem como pilares de pressupostos, a governabilidade, a responsabilidade e a igualdade de oportunidades”, pontuou prefeito.

Para João Rocha, presidente da Casa de Leis, “vamos honrar com transparência, ética e responsabilidade, os votos da população, entendendo o novo momento político que o País, está vivendo e mais do que falar e parecer, para resgatar o respeito para os políticos e pela política, precisamos agir e com atitude é que vamos mostrar para a população, para aqueles que se dispuseram a votar em cada um de nós e reconquistar aqueles que não foram”, disse presidente.

De acordo com vereador Chiquinho Telles, que discursou representando todos os vereadores da Casa, ele pontuou o trabalho realizado pelos vereadores nos últimos 45 dias e completou dizendo que, “os vereadores não fugirão de vossas prerrogativas que são fiscalizar mas, também, de auxiliar na aprovação e elaboração de projetos para melhorar as condições de vida dos nossos munícipes”, concluiu Chiquinho.

A primeira sessão solene a ser realizada no Plenário da Casa de Leis, será realizada nesta quinta-feira (16), às 9h.

