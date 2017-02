Em sessão solene, Casa de Leis inicia oficialmente ano legislativo

Deurico Ramos/Capital News Abertura da 3ª sessão legislativa ocorreu nesta quinta, no plenário da Casa de Leis

Em sessão solene de abertura nesta quinta-feira (2), a Assembleia Legislativa está oficialmente de volta aos trabalhos. A cerimônia teve a leitura da mensagem do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) aos deputados.

Com a chuva, a recepção programada foi cancelada. Dando início à cerimônia no plenário da Casa, o presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB) fez a leitura da ata de posse da Mesa Diretoria. O ato simbólico faz referência à posse ocorrida na quarta (1º) de forma protocolar.



Logo após, o governador fez a leitura da mensagem aos deputados, apresentando um “resumo do contexto” do que encontrou nos primeiros anos de mandato. Ele disse que 2016 foi um ano desafiador para o setor público brasileiro, com “a pior crise da história”, ocasionada por má gestão de recursos, corrupção, inchaço da máquina pública, dentre outros.



Aos parlamentares, o governador recomendou que o compromisso com os cidadãos. A mensagem foi também entregue no formato de um livro aos parlamentares, com um balanço de 2016 e um planejamento para este ano. Azambuja finalizou torcendo para que 2017 seja um ano de “pujança econômica”.



Após a mensagem, as bancadas de oposição e situação se manifestaram. A primeira foi representada pelo líder do PT na Casa, o deputado João Grandão, que se emocionou ao falar sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Já o deputado Rinaldo Modesto (PSDB), líder do governo, reforçou o discurso do governador quanto à crise financeira e sobre o pagamento do salário dos servidores em dia.



Entre as autoridades presentes, estavam o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e também chefes do Executivo do interior, como o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Pedro Caravina; o primeiro escalão do governador; presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Divoncir Maran, vereadores, dentre outros.



Ao final da solenidade, Mochi solicitou aos deputados que entreguem na próxima sessão os nomes dos líderes das bancadas. Ele também comunicou sobre a entrega do pedido de renúncia de Delia Razuk (PR), que foi eleita prefeita de Dourados. No lugar dela, entrará o então vereador Paulo Siufi (PMDB), que tomará posse na próxima sessão, na terça-feira (7).