Em reunião, Marcelo Iunes busca recursos para Corumbá com deputada federal Bia Cavassa

Clóvis Neto/PMC Encontro contou com a presença de secretários municipais para alinhar necessidades do município.

Na última semana, o prefeito Marcelo Iunes recebeu a deputada federal Bia Cavassa em busca de recursos para melhorias no município. De acordo com o prefeito Marcelo Iunes, “Esses encontros são sempre muito positivos. Aproveitamos essa oportunidade para reunir os secretários municipais para que eles possam buscar a Bia para ajudar a liberar os projetos que estão em Brasília e também apresentar novas demandas a ela, que é uma importante parceria nossa.

Para a deputada federal, Bia Cavassa, “Estamos aqui trazendo boas notícias, boas novidades para trabalhar em parceria com a Prefeitura de Corumbá. Estamos trazendo um projeto que vai atender os idosos do nosso município. Temos nossa preocupação também com relação à violência contra a mulher. Precisamos definir aqui no município com relação à Casa da Mulher brasileira e também um Centro Comunitário que conseguimos para que o município veja qual é o bairro que precisa desse equipamento para receber esse projeto”, afirma.

Durante a reunião, estiveram presentes os secretários Ricardo Ametlla (Infraestrutura e Serviços Públicos), Cássio Augusto da Costa Marques (Governo) e Glaucia dos Santos Iunes (Assistência Social), Amanda Balancieri Iunes, primeira-dama e secretária especial de Cidadania e Direitos Humanos – pasta que já foi ocupada pela deputada federal – e Luiz Antônio da Silva, chefe da Casa Civil, também estiveram na reunião, juntamente com o assessor parlamentar José Antônio Assad e Faria, também ex-integrante da Administração corumbaense.