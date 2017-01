Em primeiro dia de trabalho, prefeito reúne secretários e define prioridades

Divulgação/Prefeitura Marquinhos definiu como prioridades o serviço de tapa-buraco e o pagamento dos servidores

Conforme o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), o momento é de conhecer as contas da Prefeitura para então resolver os problemas emergenciais. No primeiro dia de trabalho, ele se reuniu com todos os secretários empossados e definiu como prioridades o serviço de tapa-buraco e o pagamento dos servidores.



“Teremos como prioridade a infraestrurura e pessoal. Infraestrutura, questão de buracos da cidade e pessoal, pagamento dos servidores e uma solução para Omep e Seleta”, declarou Marquinhos em entrevista coletiva à imprensa.



Quanto aos buracos, o prefeito pediu reforço na equipe, que já terá um número maior nesta semana. “Vou para as ruas saber como estão os postos de saúde. Acompanhar o serviço de tapa-buraco saber porque na primeira chuva o mesmo buraco volta para a cidade e porque estão se multiplicando tão rapidamente. Não é possível que após uma, duas, três ou quatro chuvas fortes nosso asfalto volte a ser danificado nesta grandeza. Antigamente não era. Alguma coisa está errada. Falta manutenção ou limpeza dos bueiros? Temos que saber a causa para corrigir a consequência”, disse.



Servidores

Marquinhos espera que até o dia 10 de janeiro, possa pagar os servidores que ainda não receberam. Os recursos seriam provenientes de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “Vamos fazer um levantamento de todas as contas, agora com acesso aos dados. Se tivesse dinheiro na conta, provavelmente, já teriam pagado o 13º e o salário de dezembro”, declarou.



Em relação aos trabalhadores da Omep e Seleta, ele aguarda uma reunião com o procurador-geral de Justiça, Paulo César Passos, para resolver o problema.



Ainda nesta manhã, conforme já declarado pelo prefeito, ele segue juntamente aos secretários percorrendo algumas ruas da Capital para verificar os principais problemas.