Em pleno domingo, Marquinhos Trad vistoria trabalho de equipes do tapa-buraco

Assessoria/Prefeitura Prefeito Marquinhos Trad acompanha atividade de equipes do tapa-buraco

Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande, tirou o domingo (08) para acompanhar o trabalho das equipes responsáveis pela obra de tapa-buracos pela capital. O chefe do Executivo Municipal vistoriou as atividades para saber se as exigências do município estão sendo cumpridas.



“O buraco não pode surgir no mesmo lugar duas vezes”, garantiu Marquinhos, “acontece que a maneira como era feito antes permitia isso. Quem executa o serviço precisa aprofundar de 5 a 7 centímetros aquele local antes de devolver a massa asfáltica, para fortalecer o pavimento. Não havia essa preocupação e o buraco, até então, era preenchido apenas na sua dimensão. Dessa maneira, a cobertura fica superficial, e acaba se deteriorando novamente”, explicou.



As obras de ontem estavam sendo realizadas na região do Jardim dos Estados, na rua Antônio Maria Coelho, no cruzamento das ruas Hélio de Castro Maia e Trindade no Jardim Paulista, e na Rua Rui Barbosa esquina com Rua Aníbal de Toledo.



De acordo com assessoria de imprensa da prefeitura, em apenas seis dias foram tapados mais de cinco mil buracos. Só na rua Rui Barbosa, em uma extensão de apenas duas quadras da via, foram tapados 58 buracos.