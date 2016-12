Em mensagem de final de ano, governador diz que fez “o que era preciso ser feito”

Reprodução/Facebook “Tivemos a responsabilidade de fazer o que era preciso ser feito", declarou o governador no vídeo

O governador Reinalo Azambuja (PSDB) publicou um vídeo na rede social Facebook com uma mensagem de final de ano para a população nesta sexta-feira (23). Nele, ele faz um balanço positivo para o Estado, apesar da crise econômica que atinge o país.



“A crise chegou também no Mato Grosso do Sul. A diferença é que tivemos a responsabilidade de fazer o que era preciso ser feito. Eu sei que muita gente não compreendeu. As críticas aconteceram, e eu as recebo naturalmente, porque fazem parte da democracia. Mas fizemos a nossa parte. Reduzimos as as secretarias, enxugamos o tamanho do Estado, cortamos despesas onde foi possível, combatemos desperdícios, e porque tivemos a coragem de fazer tudo isso, estamos sobrevivendo melhor do que os outros Estados”, declarou o governador no vídeo.



Com as medidas para o enguxamento da máquina pública, Reinaldo diz que foi possível manter em dia os salários dos servidores e pagar integralmente o 13º. “Só neste final de ano, o Estado está injetando R$ 1 bilhão e 200 milhões na nossa economia, através do pagamento das folhas e do décimo terceiro”, disse.

Completando o segundo ano mandato, o governador ainda enfrenta fortes críticas com a implementação de medidas impopulares. Exemplos são o aumento de impostos e taxas; e a não convocação de aprovados nos concursos públicos para assumir os postos, conforme as promessas de campanha.



“Nosso objetivo continua o mesmo, um Estado mais eficiente, presente e que gere resultados capazes de melhorar a vida das pessoas, mesmo com a crise”, finalizou Reinaldo.