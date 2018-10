Em mais um dia de debate, candidatos vão às ruas fazer campanha

Tamanho do texto

Deurico/Capital News e Assessoria Eleições 2018, Governo do Estado

Em mais um dia de debate, os candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2018, fazem campanha pelas ruas da capital nesta terça-feira (2). Entre os principais compromissos estão entrevistas, visitas e o embate entre os postulantes ao cargo de governador.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, cumpre agenda administrativa durante todo o dia, e à noite, participa do debate na TV Morena.

O deputado Junior Mochi (MDB) visitou empresas no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, nesta manhã e seguiu para a Assembleia Legislativa, onde cumpre agenda durante o resto do dia. À noite, Machi também participa do debate.

Humberto Amaducci (PT) deve passar o dia todo se preparando para o debate com sua coordenação de campanha.

Juiz Odilon de Oliveira (PDT) grava programa eleitoral e concede entrevista à uma rádio da capital durante o dia. Odilon também participa do debate à noite.

Marcelo Bluma (PV) grava programa eleitoral durante a manhã e concede entrevista à uma rádio de Fátima do Sul à tarde. O candidato é mais um que comparece ao debate na TV Morena.

O candidato João Alfredo (Psol) cumpre agenda interna durante o dia e se prepara para o debate.