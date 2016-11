Em encontro do PSDB, Reinaldo destaca planejamento e organização como prioridades

Divulgação Governadores e prefeitos eleitos e reeleitos do PSDB se reuniram na tarde de ontem (25) em Brasília

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, participou nesta sexta-feira (25) do Encontro Nacional de Prefeitos do PSDB, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Além dos prefeitos eleitos e reeleitos, o evento reuniu os governadores do partido.



Em seu discurso, Azambuja ressaltou que a organização da máquina pública deverá ser tratada como prioridade para aqueles que começarão a governar em 2017.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) discursou durante o encontro do partido e ressaltou a importância do planejamento e organização da máquina pública

“Esse momento novo que vamos viver depende da organização da estrutura administrativa. Não existem milagres, existe organização, equipe, preparar as pessoas. Vivemos momento em que o país ficou utópico, com governo que vendia enormes facilidades, mas que acabou nos levando para a maior crise da história do nosso país. A reconstrução é totalmente possível, depende de cada um de nós. Estamos fazendo isso em nossos governos. Não dá para avançar em gastos sem receitas. Mas é possível fazer as entregas. Mesmo na crise, dá para construir políticas públicas exitosas para o bem-estar da população”, explicou.



O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o século 21 terá as cidades como protagonistas – e, por isso, a gestão dos municípios assume ainda mais relevância. Alckmin parabenizou o prefeito eleito de São Paulo, João Doria, e também destacou o histórico e as realizações da legenda: “Nós fundamos um partido para fazer a diferença, como aqui foi bem colocado. E o fizemos com o presidente FHC a estabilização da moeda, o Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a rede de proteção social criada naquela época, a inserção social do país, modernização. Eu vejo que volta de novo o tempo. O tempo do trabalho, da honestidade, da competência”.



A responsabilidade e a ética do PSDB foram enaltecidas no discurso do governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. O tucano lembrou as contribuições que o ex-presidente Fernando Henrique trouxe para o Brasil e pediu integridade e honestidade para os prefeitos que irão comandar mais de 800 municípios a partir de janeiro de 2017.



“O conselho que dou é de que sejam austeros do primeiro do último dia. Ninguém vai perdoar o prefeito que inche a prefeitura com parentes ou colaboradores. Diminuam secretarias, economizem dinheiro e vocês vão colher os frutos lá na frente. Essa crise não passou, vocês vão começar as gestões em meio a essa crise, é preciso que escolham os nomes mais qualificados. O PSDB é o melhor partido brasileiro. Tenho certeza que os prefeitos eleitos colocarão muitos tijolos na edificação desse partido chamado PSDB”, declarou.



O governador do Mato Grosso, Pedro Taques, destacou que a responsabilidade dos eleitos se concretizará com ações. O tucano também disse que se sente honrado em fazer parte do partido e que o trabalho dos eleitos começa no primeiro dia.



“O PSDB é o partido que transformará o Brasil. Eu quero votar para presidente em alguém que seja do PSDB. Quero ter orgulho de viver neste país”, concluiu.



Os demais gestores destacaram a responsabilidade dos novos gestores e reforçaram os compromissos que os membros do partido deverão assumir nas administrações futuras. A obrigação com a responsabilidade fiscal e o comprometimento com uma gestão eficiente foram apontados pelos chefes do poder Executivo nos estados como a base de um bom governo e fundamentais para o início de uma nova política.