Em encontro de gestores, Reinaldo e Marquinhos citam ações para transparência de contas

Natália Moraes/Capital News “Município Transparente” busca capacitar simultaneamente gestores em todo o país

Encontro “Município Transparente” reúne na tarde desta segunda-feira (6), 26 prefeitos e 162 gestores de Mato Grosso do Sul no Centro de Convenções Aquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento teve a rápida participação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do prefeito Marquinhos Trad (PSD), que depois seguiram para outras agendas.



Organizada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), a capacitação ocorre simultaneamente nos 26 estados do país e busca aperfeiçoar os participantes sobre gestão, prevenção e combate à corrupção e incentivo à transparência.



No discurso aos gestores, Azambuja citou a criação da Controladoria-Geral do Estado, sancionada no ano passado com lei estadual. Ele apresentou o nome escolhido para assumir o órgão: Carlos Eduardo Girão de Arruda, servidor do Ministério da Transparência. Conforme o governador, agora o ministério deve autorizar a saída para o posto em MS



Azambuja disse ainda que a controladoria será formada pela corregedoria, transparência e ouvidoria. A criação da pasta foi sugerida quando o governador buscava melhorar o índice de transparência do portal do Governo do Estado, que na época ocupava o último lugar em um ranking nacional da CGU. Hoje, ainda de acordo com o chefe do Executivo, está avaliado com a nota máxima.



No município, Marquinhos disse que recebeu a prefeitura com nota 8.7 no mesmo ranking, e segundo ele, Campo Grande já ocupou as primeiras posições. Agora, ele quer fazer a Capital voltar a ficar em uma boa posição.



“Todos nós temos o direito de saber de que forma os recursos são arrecadados e de que maneira eles são gastos, só assim você vai sair no discurso e colocar na prática a verdadeira transparência pública”, disse o prefeito.



Para tanto, o prefeito citou a criação da Controladoria-Geral do Município, intitulada Secretaria de Controle, Fiscalização e Transparência. Conforme Marquinhos, ela foi estruturada antes do início do mandato e é a primeira vez que a Capital tem a figura do controlador. Lei municipal feita em janeiro sancionou o órgão, que tem como secretário o advogado Evandro Bandeira.



“Agora é aperfeiçoá-la, dando mandato para aqueles que são controladores, sob pena deles serem nomeados pelo município, isso não pode acontecer, isso já vem sendo executado”, disse.