Em disputa pela prefeitura de Dourados Délia Razuk segue na liderança

Na manhã desta quarta-feira (14) a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) divulgou a pesquisa para a prefeitura de Dourados nas eleições municipais deste ano e de acordo com a Ipems, a veradora Délia Razuk (PR) está a frente das intenções de voto, com 40,65%.





Divulgação/Fiems

Em segundo lugar nas intenções está o deputado federal, Geraldo Resende (PSDB) com 32,27%. O terceiro ligar ficou para o deputado estadual, Renato Câmara (PMDB) com 10,55%. Em quarto, com 0,98%, o professor Enio (PSOL) e em quinto Wanderlei Carneiro (PP) com 0,53%.



Já os indecisos registram 5,21% dos votos, enquanto que os brancos e nulos somam 9,81%.



Em contra partida, o maior percentual de rejeição é do professor Enio, com 30,28%. Na sequência vem o deputado federal Geraldo Resende, com 28,59%, Wanderlei Carneiro com 27,92%, Renato Câmara com 25,18% e, por último, Délia Razuk, com 18,73%.



A pesquisa Fiems/Ipems foi registrada sob o nº MS-04898/2016 e realizada entre os dias 9 e 11 de setembro deste ano junto a 600 pessoas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.