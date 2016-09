Em debate morno, Geraldo e Renato monopolizam discussões

Os candidatos à prefeitura de Dourados seguiram neste sábado (24) uma série de quatro debates agendados até a próxima quinta-feira (29). No auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), Délia Razuk (PR), Geraldo Resende (PSDB), Renato Câmara (PMDB), Ênio Ribeiro (Psol) e Wanderlei Carneiro (PP) se confrontaram em evento promovido pela Rádio Grande FM.

Neste domingo (25) eles voltam a se encontrar na TV Morena, após o Fantástico e no dia 29 de setembro, realizam o último duelo na TV RIT, a partir das 21h.

Como aconteceu no primeiro deles, durante a semana na Associação Médica, houve troca de farpas entre candidatos e o clima esquentou e desta vez, Renato Câmara e Geraldo protagonizaram os debates acalorados.

Já Délia Razuk usou estratégia de evitar o contato com ambos e direcionou, quando teve oportunidade, suas perguntas aos outros dois candidatos menos cotados, Ênio e Wanderlei.

Divulgação/Grande FM Os candidatos voltam a confrontar propostas em dois debates na TV, o primeiro já na noite deste domingo

O debate

O debate foi dividido em sete blocos e teve duração de quase três horas. No primeiro bloco do encontro, os cinco candidatos realizaram as apresentações e falaram de seus projetos. Já na parte seguinte, as perguntas eram direcionadas entre eles.



Na terceira parte, os questionamentos partiram do setor empresarial e o embate voltou no quarto bloco. No quinto bloco os candidatos responderam questões de entidades de classe e no sexto, jornalistas subiram à bancada e por ordem de sorteio, fizeram as suas perguntas a cada um dos participantes.



Apesar dos embates mornos entre eles, alguns momentos de maior tensão aconteceram quando os deputados Renato e Geraldo trocaram perguntas entre eles. O primeiro, sugerindo que algumas propostas do adversário seriam impossíveis de serem cumpridas.



Já Geraldo lembrando que sempre direcionou recursos à Ivinhema quando Renato foi prefeito naquela cidade. Liderando as pesquisas já divulgadas, Délia aproveitou, deliberadamente ou não, a disputa entre os dois principais seguidores para expor suas propostas, nem sempre com clareza, em troca de perguntas com adversários que não foram tão incisivos nos questionamentos.

A tática, se não a expôs como aconteceu com Geraldo e Renato, também não a favoreceu e fez com que passasse quase sem ser notada.