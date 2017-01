Em cerimônia de posse, Bernal mantém apoio a Marquinhos e diz que deixou R$ 252 mi na Prefeitura

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal participou da cerimônia de posse do novo prefeito, Marquinhos Trad

Sob fortes vaias, o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) participou da cerimônia que empossou o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD) neste domingo (1º). Ele compôs a mesa de autoridades da solenidade. Em entrevista à imprensa, Bernal manteve o apoio ao sucessor, firmado anteriormente quando Marquinhos disputou o segundo turno contra a candidata do PSDB, a vice-governadora Rose Modesto.



Bernal justificou o apoio a Marquinhos na época porque não podia ficar “neutro”. Ontem, ele declarou que manteve a decisão e que deseja que o novo prefeito “obtenha êxito”. “Acima de tudo tem o nosso apoio, a nossa torcida porque nós o apoiamos no segundo turno”, disse Bernal.

A fala do ex-prefeito foi confirmada pelo sucessor. No discurso de posse, Marquinhos novamente disse que não irá olhar para trás e que ele e Bernal possuem "uma confluência de pensamentos à favor da cidade".

Contas da Prefeitura

Bernal também declarou que deixou R$ 252 milhões à disposição nos cofres municipais. Além deste montante, ele disse que o Executivo deverá receber mais recursos de diferentes fontes que totalizariam R$ 170 milhões. Segundo o ex-prefeito, os valores são suficientes para o pagamento da folha dos servidores e para despesas com o Município agora no início do ano.

Deurico Ramos/Capital News Ex-prefeito deseja que o sucessor “obtenha êxito” na administração

"Cumprimos com todas as nossas obrigações entregando a Prefeitura em ordem com R$ 252 milhões no caixa, tendo pago o salário dos nossos servidores em dia, repassado o dinheiro do décimo terceiro ainda em dezembro. Desejo que o futuro prefeito vai receber aí a administração, com a certeza de receber R$ 170 milhões refererentes ao IPTU, mais R$ 30 milhões decorrentes dos depósitos judiciais, já tem em torno de R$ 9 milhões em repatriação, nós temos também outros recursos importantes, logo no primeiro mês entra mais R$ 50 milhões referente ao IPVA, portanto dinhheiro suficiente para pagar a folha e fazer frente às despesas necessárias do nosso município”, declarou.



Quanto ao legado para Campo Grande, Bernal acredita que superou as dificuldades encontradas no período que esteve à frente da Prefeitura. Ele disse ainda que tentou manter um bom relacionamento com a maioria dos vereadores. “Lamentavelmente, não foi possível porque eu não me dispus a entrar em um círculo vicioso, motivos óbvios que são de conhecimento da sociedade. Lamento que tenha ocorrido esse assalto aos cofres da Prefeitura, tirando isso, posso dizer que superamos as dificuldades encontradas”, finalizou.



Dos 29 vereadores de Campo Grande, 23 votaram a favor da cassação do ex-prefeito por irregularidades em contratos emergenciais em sessão ocorrida no dia 12 de março de 2014. Com isso, ele perdeu o mandato e o vice Gilmar Olarte (PP) assumiu a Prefeitura durante um ano e cinco meses. Após, decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) reconduziu Bernal ao cargo.