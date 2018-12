Em apoio Paulo Corrêa, MDB quer a vice-presidencial da ALMS

Leonardo Barbosa Anúncio foi feito logo após o término da reuniao na ALMS

O MDB de Mato Grosso do Sul anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (05), o apoio ao pesdebista Paulo Corrêa na presidência da Assembleia Legislativa do Estado (ALMS). O pronunciamento foi feito pelo deputado reeleito Eduardo Rocha, que ainda revelou que irá disputar a vice-presidência da Casa de Leis.

Após uma reunião as portas fechadas na ALMS, que contou com a presença dos outros dois deputados do MDB, Márcio Fernandes e Renato Câmara, além de Paulo Corrêa, foi anunciada a decisão. “Como somos a segunda maior bancada da Casa, reivindicamos vaga de primeiro vice-presidente. Portanto, coloco o meu nome para concorrer o cargo, pois te apoio dos meus dois colegas de partido, bem como do Paulo”, revelou.

Além disso, o deputado explicou que cada cargo é composto por uma chapa, ou seja, são eleições distintas. “Iremos articular com os outros partidos o meu nome. Minha missão agora é conversar com todos os deputados, sejam eles eleitos ou reeleitos, para poder pedir o apoio e ser o vice-presidente da Assembleia”, finalizou.

Paulo Corrêa também falou com o jornalistas na saída da reunião. “Estou muito honrado em receber o apoio da minha candidatura da segunda maior bancada da ALMS. Além disso, estou feliz que o Eduardo Rocha se propôs ser meu vice, caso vença. Assim poderemos fazer um mandato alinha a frente desta Casa de Leis”, projetou.