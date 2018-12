Em apoio à Paulo Corrêa, bloco de Herculano quer a 1ª secretaria da ALMS

Leonardo Barbosa/Capital News Paulo Corrêa (PSDB) conversa com Herculano Borges (SD) durante sessão na ALMS

O bloco político conhecido como ‘G5’, composto por Herculano Borges (SD), Lucas de Lima (SD), Evander Vendramini (PP), Gerson Claro (PP) e Coronel David (PSL), e que agora virou ‘G6’, com a entrada de Neno Razuk (PTB), firmou apoio à candidatura de Paulo Corrêa (PSDB) para a presidência da Assembleia Legislativa em 2019. O acordo foi firmado após reunião na tarde desta quarta-feira (6), no diretório estadual do PSDB.

De acordo com Herculano, a reunião aconteceu no sentido de ambos os lados mostrarem suas intenções, e foi uma oportunidade do bloco reivindicar junto ao candidato, espaços em mesas e comissões importantes da casa. “Quando nós fomos eleitos, fizemos esse bloco, que agora conta com o Neno Razuk, e decidimos apoiar o PSDB e o governador Reinaldo Azambuja. Agora com a eleição do novo presidente da Assembleia, esperamos eles decidirem quem seria o candidato e após o anúncio do nome do Paulo Corrêa, nos reunimos e apresentamos nossas demandas. Ouvimos ele e gostamos da proposta de como ele pretende conduzir a casa, e então decidimos apoiá-lo”, disse o deputado do SD.

Divulgação Quatro dos seis deputados eleitos para 2018 e que compõem o 'G6', participaram da reunião com o candidato à presidência da ALMS, deputado Paulo Corrêa

O parlamentar também informou que dentro da conversa com o possível presidente da ALMS, o grupo pediu participação na mesa diretora e nas principais comissões da casa. “Nós colocamos nossas demandas e espaços na mesa e participação nas comissões. Sabemos que existem outros grupos, mas nós vamos disputar democraticamente a 1ª secretaria da casa”, informou Herculano.

Segundo informações do próprio deputado, o nome lançado pelo bloco para a 1ª secretaria ainda será decidido internamente entre os integrantes.