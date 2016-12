Em 2016, Câmara devolveu R$ 2 milhões referentes ao duodécimo para a Prefeitura

Deurico/Arquivo Capital News Câmara da Capital devolve o Duodécimo para Prefeitura de Campo Grande

Câmara Municipal fez a devolução do duodécimo para a prefeitura de Campo Grande nesta sexta-feira (30), por meio de cheques e devido ao feriado bancário, os valores só poderão ser depositados na conta do município na segunda-feira (01/01/2017), quando a nova administração assume. Porém em 2016 foram R$ 3,5 milhões a menos que no ano anterior.



A sobra do duodécimo, ou seja, o valor que os vereadores economizaram do dinheiro público, ficou em cerca de R$ 2 milhões em 2016, enquanto que em 2015 foram economizados R$ 5,5 milhões, uma diferença de mais de R$ 3,5 milhões de um ano para o outro.



Foram devolvidos também R$ 5,2 milhões referentes ao Imposto de Renda e ao ISS retidos na fonte, que são obrigações fiscais e por isso não podem ser considerados sobra do duodécimo. Em 2015 foram devolvidos 4,5 milhões referentes a estes impostos.