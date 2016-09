Eleitores terão mais seis candidatos a prefeito neste pleito comparado à 2012

Deurico/Arquivo Capital News Dobrou candidatos que desejam o posto do executivo da Capital

Eleitores terão o dobro de candidatos a prefeito neste pleito do próximo dia 2 de outubro comparando com o pleito de 2012 quando foram sete candidatos.

Segundo Agência brasil neste pleito de 2016, além do atual prefeito Alcides Bernal (PP), que tenta a reeleição, mais 13 pessoas disputam o posto: Adalton Garcia (RTB), Aroldo Figueiró (PTN), Athayde (PPS), Coronel David (PSC), Elizeu Amarilha (PSDC), Arce (PCO), Lauro Davi (PROS), Marcelo Bluma (PV), Alex do PT (PT), Marquinhos Trad (PSD), Pedrossian Filho (PMB), Rose Modesto (PSDB) e Suél do PSTU (PSTU). O candidato do PROS, Luiz Pedro, chegou a se candidatar, mas desistiu. E Rosana Santos (PSOL) teve a candidatura indeferida, mas aguarda recurso.

A população de Campo Grande está estimada em 863.982 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desses, 595.174 mil estão aptos a votar, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).