Eleitores fazem carreata pró Bolsonaro em Campo Grande

Concentração está marcada para às 9h deste domingo (30)

Uma carreata a favor do candidato a presidência da república, Jair Bolsonaro, deve ocorrer na tarde deste domingo (30), em Campo Grande. De acordo com os organizadores, a expectativa é que o evento reúna 10 mil pessoas.

Segundo os organizadores a partir das 9h eles já estão reunidos no altos da Avenida Afonso Pena, na Cidade Natal. “Estaremos no local nos manifestando, panfletando, passando informações e vendendo camisetas. A carreata que começará às 15h é um movimento de apoio”, pontua uma das líderes da ação, Sirlei Ratier.

e complementa dizendo que “o fato do Bolsonaro estar hospitalizado, faz com que os eleitores assumam sua campanha. Isso está acontecendo em diversas capitais e cidades do interior”, completa Sirlei, ao apontar Dourados, Sidrolândia e Maracaju, como municípios que já realizaram o movimento, e São Gabriel do Oeste que fará uma ação também neste domingo.

Capitais como Aracaju, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Paulo, Vitória e Teresina, também aderiram ao movimento há uma semana das eleições.