Eleito vereador mais votado, policial federal tem contas reprovadas pelo TRE

Deurico Ramos/Capital News O policial federal André Salineiro falou com o Capital News na terça-feira e disse tranquilo

O policial federal André Luis Sanches Salineiro, o André Salineiro (PSDB), teve sua prestação de contas reprovada pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Salineiro foi eleito o vereador mais votado com 8.776 votos nas eleições deste ano em Campo Grande e corre o risco de não assumir o mandato.



Segundo parecer do juiz eleitoral Wilson Leite Corrêa, publicado no mural eletrônico do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), na noite de ontem (7), foram encontradas diversas irregularidades na prestação de contas de Salineiro.



Consta que ele já havia sido notificado para que pudesse recorrer e sanar os pontos elencados, entretanto o vez parcialmente, conforme apontado no relatório preliminar emitido pela Comissão de Análise de Contas do órgão.



Entre as irregularidades apontadas estão as que dizem respeito ao recebimento de doações em dinheiro, efetivadas através de depósito bancário com cheques, sendo que os valores apontados como irregulares , o que viola o art. 18 da Resolução n. 23.463/2015-TSE.



As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.

No caso de Salineiro foi verificado que, pelo menos, cinco depósitos foram realizados através de cheques, cujos valores são vultosos, os quais deveriam se efetivados por transferência bancária, nos termos da legislação eleitoral vigente para o pleito, tratando-se de vício insanável.



O vereador eleito tem prazo de 72 horas, a contar da data de publicação no mural eletrônico do órgão, para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades encontradas.

Na terça-feira (6), Salineiro conversou com o Capital News e se disse tranquilo a respeito desta questão. Ele afirmou que trata-se apenas de um “equivoco” burocrático e afirmou que iria sanar todas as irregularidades perante a Justiça Eleitoral.