Duodécimo devolvido foi menor em 2016 devido inflação e investimentos, diz João Rocha

Divulgação/Câmara Vereador João Rocha explica que redução se deve ao aumento da inflação

Como é de praxe, a Câmara Municipal fez a devolução do duodécimo para a Prefeitura de Campo Grande. Neste ano, o repasse foi de R$ 7,2 milhões, entregues nesta sexta-feira (30). Conforme o Executivo, em 2016 foram R$ 3,5 milhões a menos que no ano anterior.

O presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB), explica que a redução se deve ao aumento da inflação e necessidade de investimentos na Casa de Leis. “É uma conta simples. O valor do duodécimo é praticamente o mesmo que o do ano passado. A inflação aconteceu de forma significativa. Esse prédio é um prédio antigo que precisa de manutenção e conservação. Então essa diferença de devolução foi basicamente em cima disso, de inflação e investimentos e até por conta do aumento de vencimentos na parte do pessoal”, disse.



Os recursos do duodécimo são repassados obrigatoriamente pela Prefeitura todo ano para a Casa de Leis, com o objetivo de custear as despesas. Geralmente, o valor não é completamente utilizado e sobra – o que deve ser devolvido ao Executivo. Neste ano, a devolução foi feita por cheques. Devido ao recesso bancário, a verba só estará disponível nas contas municipais na segunda-feira, quando o prefeito eleito Marquinhos Trad assume.



Conforme a Prefeitura, a sobra do duodécimo ficou em cerca de R$ 2 milhões em 2016, enquanto que em 2015 foram economizados R$ 5,5 milhões, uma diferença de mais de R$ 3,5 milhões de um ano para o outro. Foram devolvidos também R$ 5,2 milhões referentes ao Imposto de Renda e ao ISS retidos na fonte, que são obrigações fiscais e por isso não podem ser considerados sobra do duodécimo. Em 2015 foram devolvidos 4,5 milhões referentes a estes impostos.