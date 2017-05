Diretizes Orçamentarias para 2018 começa a ser discutida por parlamentares

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) começou a ser discutida na Assembleia Legislativa. A tramitação do Projeto de Lei (PL) 115/2017 sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2018, foi iniciada na quinta-feira (04). A estimativa projeta uma redução de 0,68% em relação à receita de 2016.

Divulgação/Assessoria



O texto do projeto encaminhado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), cita priorizar as obras em andamento, o cumprimento das obrigações de crédito e convênios destinados a investimentos, além dos projetos de sustentabilidade.

Entre as prioridades, a LDO tem o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, integrante do contrato de refinanciamento da dívida celebrado com a União.

Até o dia 10 de outubro, o Poder Executivo garante que o projeto de lei relativo ao Orçamento Anual para 2018 será entregue, de acordo com a determinação da Constituição Estadual e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).