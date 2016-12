Diplomação de Marquinhos, vereadores e suplentes acontece dia 16

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Diplomação será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

A diplomação do prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), da sua vice, Adriane Lopes (PEN), e dos vereadores eleitos, bem como os suplentes de cada coligação, será realizada na próxima sexta-feira, dia 16, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

O evento está marcado para ter início a partir das 19h. A convocação foi feita pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho e publicada no Diário do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral). O evento deve ter a participação de representantes do Ministério Público Eleitoral, da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil), dos partidos políticos e coligações.



Segundo a Justiça eleitoral, os candidatos do sexo masculino ainda deverão comprovar a quitação militar até 15 de dezembro, nos termos do artigo 170 da Resolução TSE n.º 23.456/2015.



POSSE

A posse de Marquinhos e dos vereadores está marcada para o dia 1º de janeiro, às 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.



Após a cerimônia, os parlamentares irão se deslocar para a Câmara Municipal, onde votarão a composição da nova Mesa Diretora para a Legislatura.



Das 29 cadeiras na Câmara Municipal, 11 continuarão sendo ocupadas por candidatos que já têm mandato, o que representa uma renovação para a próxima legislatura de 62,07%.



Foram reeleitos: Gilmar da Cruz (PRB), Dr. Lívio (PSDB), Professor João Rocha (PSDB), Betinho (PRB), Carlão (PSB), Chiquinho Telles (PSD), Cazuza (PP), Paulo Siufi (PMDB), Otávio Trad (PTB), Ayrton Araújo (PT) e Eduardo Romero (Rede).



As outras 18 vagas serão ocupadas por agente da Polícia Federal, filho de juiz federal, delegado, médicos, enfermeiros, radialista, veterinário. Só duas mulheres foram eleitas. Os vereadores "novatos" são André Salineiro (PSDB), Odilon de Oliveira (PDT), Dr. Loester (PDMB), Lucas de Lima (SD), Papy (SD), Júnior Longo (PSDB), Ademir Santana (PDT), João César Mattogrosso (PSDB), Delegado Wellington (PSDB), Vinicius Siqueira (DEM), Dr. Antonio Cruz (PSDB), Valdir Gomes (PP), Veterinário Francisco (PSB), Pastor Jeremias Flores (PT do B), William Maksoud (PMN), Dharleng Campo (PP), Enfermeiro Fritz (PSD) e Enfermeira Cida Amaral (PTN).