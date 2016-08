Dilma não desiste e recorrerá ao STF ainda nesta quarta-feira

Tamanho do texto

Agência Senado Defesa irá recorrer ao STF com duas ações

Ex-presidente Dilma Roussef, afirma através do advogado de defesa, que irá recorrer com ações no STF (Supremo Tribunal Federal) hoje e nos próximos dias.

Segundo o advogado de Dilma, ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, não há justa causa para o impeachment e houve cerceamento de defesa em várias fases do processo.

“Entraremos, em princípio, com duas ações, uma ainda hoje e outra dentro de alguns dias. Vamos discutir irregularidades formais do processo, cerceamento ao direito de defesa, pelo fato de senadores terem julgado o processo antes da defesa poder se expressar”, explicou Cardozo.

Defesa justifica que não é o mérito político da questão que estão questionando e sim a falta de “pressupostos jurídicos” estabelecidos na Constituição.