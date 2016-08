Dilma é afastada definitivamente da Presidência

Marcelo Camargo/Agência Brasil "Dilma é afastada e posse de Temer acontece nesta quarta-feira (31)

O Senado decidiu pelo impeachment de Dilma Rousseff, que agora está afastada. Ao todo foram 61 a 20 votos, sem abstenção. A posse de Temer acontece ainda nesta quarta-feira (31).

Os aliados do presidente interino Michel Temer aplaudiram a decisão e cantaram o Hino Nacional. De acordo com a Agência Brasil, o resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).

A partir de agora, os senadores irão decidir se Dilma perde os direitos políticos por oito anos. O primeiro chefe de governo brasileiro afastado do poder em um processo impeachment foi Fernando Collor. Esta é a segunda vez que um presidente perde o mandato no mesmo tipo de processo.



Senadores aliados da petista estão se dirigindo ao Palácio da Alvorada para acompanhar o pronunciamento de Dilma. Dilma fará uma declaração à imprensa.