Dilma discursa que afirma não ter cometido crime fiscal e apela a senadores

Lula Marques/AGPT Dilma se defendeu por 45 minutos na tribuna

Discurso da Presidente afastada Dilma Rousef (PT), ontem no Senado durou mais de 40 minutos, tempo suficiente para ela repetir que não ocmeteu ato ílicito fiscal e afirmou não saber aonde estão as outras acusações que falam sobre ela. Além do discurso de defesa, Dilma respondeu mais de 50 senadores ao longo do dia.

O embate mais esperado aconteceu de tarde com o Senador Aécio Neves, seu opositor direto na última eleição.

Neves lembrou a presidente que existe investigações em suas contas de campanha pelo TRE, por suspeita de irregularidades.

“Peço que façam justiça a uma presidente honesta que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou na vida pública que exerceu” finalizou Dilma apelando aos senadores presentes.

Acontece hoje (30) no Senado a terceira fase do julgamento do pedido de impeachment da presidente Dilma, na qual a defesa e a acusação irão discutir.

Esta fase tem a previsão de duração de acabar só na madrugada de quarta-feira (31). Após rodos os senadores inscritos se pronunciarem é que aocntecerá a votação sobre o impeachment. O discurso feito pela presidente Dilma, ontem (29), foi o último até a conclusão deste processo.