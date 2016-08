Dia histórico: presidência é ocupada por três pessoas em apenas 24h no Brasil

Marcos Oliveira/Agência Senado, Beto Barata/PR e Alex Ferreira/Câmara dos Deputados Três pessoas ocupam a presidência do Brasil nesta quarta-feira (31)

Michel Temer assume a presidência nesta quarta-feira (31) e em seguida viaja para a China. Com isso o comando do país, em caráter interino, fica com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PMDB-RJ).

De acordo com a Agência Brasil, a posse será rápida e acontecerá na Base Aérea de Brasília, pouco antes de Temer embarcar para China onde participará da reunião da Cúpula de Líderes do G-20, nos dias 4 e 5 de setembro.



Temer se reunirá com investidores e participar do encerramento de um seminário previsto para 2 de setembro. Ainda de acordo com a Agência Brasil, os chineses têm interesse em investir na infraestrutura brasileira, principalmente em ferrovias para o escoamento de commodities brasileiras com destino àquele país.



O Senado decidiu pelo impeachment de Dilma Rousseff, que agora está afastada. Ao todo foram 61 a 20 votos, sem abstenção. A posse de Temer acontece ainda nesta quarta-feira (31).



Os aliados do presidente interino Michel Temer aplaudiram a decisão e cantaram o Hino Nacional. De acordo com a Agência Brasil, o resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).