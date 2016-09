Dia do Fiscal Agropecuário é aprovado durante sessão ordinária

Foi aprovado na Ordem do Dia da sessão ordinária desta quinta-feira (8) pelos deputados o projeto de Lei (PL) 129/2016 da deputada Mara Caseiro (PSDB) que inclui o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário no Calendário Oficial de Eventos do Estado.



A data passará a ser comemorada, anualmente, no dia 21 de maio, uma vez que, faz referência a uma reunião realizada por 60 profissionais na Assembleia Geral que aprovou a fundação do Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários de Mato Grosso do Sul.



Na justificativa ao projeto, Mara Caseiro argumentou que, dentre toda a engrenagem do agronegócio, "o Fiscal Estadual Agropecuário é peça fundamental para manter o equilíbrio das finanças do Estado e da qualidade de saúde das pessoas".