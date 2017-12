Deputados votam PPA e LDO em regime de prioridade nesta terça-feira

Victor Chileno A discussão e votação das matérias ocorrem durante a Ordem do Dia

Dois projetos importantes para Mato Grosso do Sul estão na pauta de votação da Assembleia Legislativa desta terça-feira (19). Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças e Orçamento, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) deverão ser analisadas pelos deputados em segunda discussão.

A segunda revisão do PPA para o período de 2016/2019 está alinhada ao Plano Federal, mediante a adoção de princípios, valores e diretrizes que nortearão o comportamento para o conjunto da administração pública estadual.

A proposta ajusta valores, metas e indicadores de programas, observando as prioridades identificadas na construção do Mapa Estratégico, as alterações do ambiente de atuação governamental e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

A LOA 2018 estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 14.497.314 bilhões. Também autoriza o Governo do Estado a abrir créditos suplementares até o limite de 25% do total da despesa. Esta permissão não abrange o atendimento com pessoal e encargos sociais, os destinados à cobertura de defesas com precatórios judiciais e para o atendimento das despesas correntes da contratação de operações de créditos.