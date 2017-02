Deputados recebem projeto de reforma administrativa e PEC do teto de gastos

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul Governador apresenta projetos à bancada estadual

O projeto de reforma administrativa e a PEC do teto de gastos foram entregues oficialmente aos deputados estaduais na segunda-feira (20).



Participaram da reunião o governador Reinaldo Azambuja (PSDB); os secretários estaduais Eduardo Riedel e Sérgio de Paula, o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB) e os deputados estaduais, Beto Pereira (PSDB), Rinaldo Modesto (PSDB), Eduardo Rocha (PMDB) e João Grandão (PT).



Conforme a assessoria do governo, na quarta-feira (22), representantes do governo irão à Casa de Leis explicar detalhes dos projetos aos parlamentares, antes das votações.



“Os deputados receberam com bons olhos os projetos. Na quarta-feira vamos tirar todas as dúvidas, uma vez que a reforma administrativa é uma medida importante e entrará em caráter de urgência, até porque o impacto é basicamente no executivo. Somente após a aprovação podemos dar início às mudanças efetivas que estão previstas nessa reforma. Já a PEC é tida como necessária e terá tramitação normal, com todo debate necessário que é característica da Assembleia, para discutir o envolvimento e as consequências na aplicação das medidas”, disse o secretário de Governo, Eduardo Riedel.



Reforma

A proposta de reforma administrativa deve garantir economia de R$ 130 milhões ao orçamento estadual 2017, conforme o governador. O projeto prevê a fusão de secretarias, corte de comissionados, dentre outros. Já a PEC de teto de gastos limita o orçamento do estado à arrecadação que obtiver.