Deputados realiazam reunião de defesa dos Direitos Humanos

Victor Chileno/ALMS Reunião acontece hoje

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promoverá uma reunião em defesa dos Direitos Humanos. A proposição do deputado Amarildo Cruz (PT). A discussão acontece nesta terça-feira (25), às 14h30.



Conforme a assessoria, após a implantação da Lei 4.982/2017, que reorganizou a estrutura básica do Poder Executivo, os conselhos de políticas e de direitos, comitês e comissões deixaram de ser vinculados à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e foram subordinados à Secretaria de Estado de Cultura.



A reunião é aberta ao público e imprensa e ocorre no Plenarinho Nelito Câmara. Diante da possibilidade da Casa da Assistência Social e Cidadania (CASC) ser fechada em decorrência da mudança, o deputado Amarildo Cruz promove essa reunião para debater a situação.