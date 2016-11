Deputados dizem que não mudam voto e PSDB deve perder presidência para Mochi

Os deputados Beto Pereira (PSDB) e Maurício Picarelli (PSDB) disputam a preferência do partido para concorrer à presidência da Assembleia Legislativa. Eles ainda não chegaram a um acordo, mas terão a vida ainda mais difícil na hora de disputar no voto. Isso porque Junior Mochi (PMDB) já tem votos suficientes para vencer.



A maioria dos deputados já declarou voto em Mochi, que seria eleito com 13 votos. Ele tem apoio do quinteto do PMDB, do quarteto do PT, Zé Teixeira (DEM), Lídio Lopes (PEN), Marquinhos Trad (PSD) e do deputado George Takimoto (PDT). Estes votos já são suficientes para garantir a presidência.



Os deputados citados já haviam declarado apoio quando só Mochi tinha lançado nome, mas afirmam que mantêm o combinado, ainda que o PSDB também lance nome. “Só não voto se o Mochi desistir”, declarou o deputado Lídio Lopes.



O deputado George Takimoto acredita em um consenso, visto que , segundo ele, os deputados tucanos não conseguirão reverter os votos de Mochi. Ele espera que os demais deputados aceitem que não chegarão à maioria e recuem.



“É uma disputa da base do governo. O PMDB é da base do governo e o governador não vai interferir. Reconheço que os deputados do PSDB têm mais eleitores hoje nesta Casa, mas meu voto é para o Mochi e para o Zé Teixeira (primeiro secretário)”, afirmou.



Os deputados tucanos não concordam com a reeleição de Mochi. Eles querem seguir a tradição de presidência para o partido com mais deputados na Casa. Hoje o PSDB tem oito parlamentares, contra cinco do PMDB, que deve levar o cargo mais uma vez.