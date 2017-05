Deputados devem votar quatro projetos esta manhã

Divulgação / ALMS Presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi

Quatro projetos devem ser votados nesta terça-feira (09), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O primeiro, em tramitação urgente, é o Projeto de Lei (PL) 083/2017, que trata sobre o piso salarial dos farmacêuticos bioquímicos, quaisquer que sejam as suas atividades e segmentos de atuação, no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, de autoria dos deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), George Takimoto (PDT), Mara Caseiro (PSDB) e Professor Rinaldo (PSDB).



Já em tramitação, outras três propostas devem ser votadas. O Projeto de Resolução (PR) 013/2017, que obteve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de autoria da deputada Mara Caseiro, que concede Comenda de Mérito Legislativo.



Em 2ª discussão, o Projeto de Lei (PL) 014/2017, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que estabelece políticas públicas visando conscientização e combate ao câncer em crianças e adolescentes no Estado. Já houve o parecer favorável das Comissões de Serviços Públicos, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração e de Saúde.



Finalizando, em 1ª discussão, também com parecer favorável da CCJR, o Projeto de Lei (PL) 065/2017, do deputado estadual Junior Mochi (PMDB), presidente da Casa de Leis, que institui o Dia “D” de Combate à Tuberculose no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.