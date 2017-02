Deputados devem apreciar três vetos totais na sessão desta terça-feira

Tamanho do texto

Victor Chileno/ALMS Vetos do Poder Executivo serão analisados em discussão única

Deputados devem analisar três propostas na sessão desta terça-feira (21). Todas serão apreciadas em discussão única e obtiveram veto total do governador Reinaldo Azambuja.



Será apreciado o Projeto de Lei (PL) 69/2016, de autoria da deputada Grazielle Machado (PR) que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de condutor de ambulância no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme estabelece a Lei Federal 12.998/2014.



Também deverá ser apreciado o PL 109/2016, do deputado Amarildo Cruz (PT). Ele cria no estado o projeto “Sangue Bom”, para fomentar o cadastro de doadores de medula óssea e erradicar o problema de déficit de sangue nos hospitais e bancos de sangue.



Por último, deve ser analisado o PL 165/2016, de autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB) que altera e acrescenta dispositivos à Lei 3.844/2010 que trata benefícios aos doadores voluntários de sangue e de medula óssea.



Todas as três propostas receberam parecer favorável à manutenção do veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).