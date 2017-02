Deputados aprovam três propostas por unanimidade nesta quarta

Tamanho do texto

Heloíse Gimenes/ALMS Projeto de Antonieta Amorim (PMDB) prevê sinalização de locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero

Três proposições foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Legislativa durante sessão desta quarta-feira (8).



Foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB) que prevê a sinalização de locais inseridos na zona de recarga direta do Aquífero Guarani, em lugares de grande fluxo de pessoas. A implantação e manutenção da sinalização ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e das concessionárias de rodovias.



Ainda de autoria da deputada, foi aprovado projeto de lei que prevê academia ao ar livre com acessibilidade aos novos parques, praças e outros locais públicos que serão construídos no estado.



Conforme o projeto, o governo estadual poderá firmar termos de cooperação, parceiras ou convênios com prefeituras, empresas privadas e entidades ligadas à atenção a saúde de pessoas com deficiência, para a elaboração dos projetos com adequada implantação dos equipamentos e aparelhos.



Por último, foi aprovado como de utilidade pública o Instituto Corpal, com sede no município de Dourados. (com assessoria)