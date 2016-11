Deputados alteraram as medidas de combate à corrupção enquanto você dormia

Luis Macedo / Câmara dos Deputados Votação varou a madrugada e alterações incomodaram procuradores da Lava Jato

Enquanto a maior parte dos brasileiros dormia, os deputados federais transformaram radicalmente o projeto de lei com medidas contra a corrupção (PL 4850/16). Na votação que varou a madrugada desta quarta-feira (30), os parlamentares federais excluíram diversos pontos do texto, retirando a definição de enriquecimento ilícito como crime, e incluíram responsabilização e punição a juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. A matéria foi aprovada por 450 votos a 1 e será enviada ao Senado.



Com essas mudanças, os deputados incomodaram os procuradores da Lava Jato. O procurador da República, Carlos Fernando Lima, anunciou que eles irão renunciar coletivamente caso essa proposta seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Michel Temer. Os procuradores entendem que a decisão é uma tentativa de intimidar à investigação, que poderá colocar vários políticos na cadeia.



ENTENDA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS

A principal mudança feita pelos deputados ocorreu por meio de emenda do deputado Weverton Rocha (PDT-MA). Aprovada por 313 votos a 132 e cinco abstenções, ela prevê casos de responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Entre os motivos listados está a atuação com motivação político-partidária.



Divulgação de opinião

No caso dos magistrados, também constituirão crimes de responsabilidade proferir julgamento quando, por lei, deva se considerar impedido; e expressar por meios de comunicação opinião sobre processo em julgamento. A pena será de reclusão de seis meses a dois anos e multa.



Qualquer cidadão poderá representar contra magistrado perante o tribunal ao qual está subordinado. Se o Ministério Público não apresentar a ação pública no prazo legal, o lesado pelo ato poderá oferecer queixa subsidiária, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e organizações da sociedade civil constituídas há mais de um ano para defender os direitos humanos ou liberdades civis.



Ministério Público

Entre os outros atos que poderão ensejar ação por crime de responsabilidade contra membros do Ministério Público destacam-se a instauração de procedimento “sem indícios mínimos da prática de algum delito” e a manifestação de opinião, por qualquer meio de comunicação, sobre processo pendente de atuação do Ministério Público ou juízo depreciativo sobre manifestações funcionais.



A pena e a forma de apresentação da queixa seguem as mesmas regras estipuladas para o crime atribuível ao magistrado.



Acusação temerária

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) também é modificada pela emenda aprovada para prever como crime a proposição de ação contra agente público ou terceiro beneficiário com ato classificado como “temerário”. A pena é aumentada de detenção de seis a dez meses para reclusão de seis meses a dois anos.