Deputados ainda buscam consenso para eleição da mesa na próxima quarta

Divulgação/Assembleia Mochi e Zé Teixeira ainda tentam convencer tucanos a desistir

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), informou que a eleição para escolha do presidente da Casa acontecerá na próxima quarta-feira (14). Ele espera que até esta sexta-feira os deputados fechem um consenso, para que não ocorra disputa.

O deputado disse que ainda não há consenso, mas trabalha para que os deputados tucanos fechem um acordo. Mochi e Zé Teixeira (DEM) afirmam já terem votos declarados para reeleição a presidente e primeiro-secretário.

Ontem (6) o líder do governo, Rinaldo Modesto (PSDB), indicou que o nome de Mochi é quase certo para presidente. Porém, os outros cargos ainda estavam abertos. Já o deputado Maurício Picarelli (PSDB), um dos interessados na presidência, disse que ainda não há acordo.

Deputados do PSDB não aceitam a derrota nos cargos mais importantes. Eles alegam que com oito deputados o partido teria, como a tradição manda, o direito a estes postos. Todavia, Mochi e Zé Teixeira se anteciparam e já conseguiram os votos casados.

O chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, avisou que conversaria com Zé Teixeira para tentar garantir pelo menos a primeira-secretaria. Todavia, segundo Zé Teixeira, Sérgio nem tocou no assunto, quando esteve com ele durante o dia todo.