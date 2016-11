Deputados acusam Bernal de quebrar a cidade e vão ao Ministério Público

Divulgação/Assembleia Coronel David vai pedir providências contra rombo na Previdência

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), foi duramente criticado por deputados na sessão desta terça-feira (29). Tudo começou quando o deputado Coronel David (PSC) informou que pediria providências ao Ministério Público Estadual (MPE) contra o rombo na Previdência.



O deputado, que foi candidato a prefeito em Campo Grande, disse que Bernal faz maquiagem sobre a situação da cidade e entregará uma prefeitura quebrada para o sucessor, Marquinhos Trad (PSD). Na avaliação de David, a prefeitura está com as contas no vermelho há muito tempo.



Coronel David também atribuiu a Bernal a culpa para possível fechamento da Casa da Mulher Brasileira. Ele afirmou que por irresponsabilidade da atual gestão o Governo Federal não fez o repasse que deveria para sustentar a instituição.



David também citou uma ida de Bernal a Brasília recentemente. O senador Waldemir Moka (PMDB) contou que Bernal foi para Brasília tentar falar com o ministro sem ao menos ter marcado agenda. “Foi na cara dura falar com o ministro. É um despreparado”, criticou.



O deputado Eduardo Rocha (PMDB) reforçou as críticas, rechaçando o refis do IPTU anunciado por Bernal recentemente. Ele alega que Bernal quer usar o dinheiro para pagar 13º e não responder por improbidade ao final do mandato, o que considera irregular.



“Vai sair no dia 1º pela porta dos fundos, porque estragou a nossa cidade”, reclamou. A deputada Antonieta Amorim (PMDB) também criticou Bernal e aconselhou Marquinhos a fazer um estudo técnico detalhado para avaliar as contas do Município.