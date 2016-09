Deputado Federal Vander Loubet está dentre os nove investigados pela Lava Jato

Deurico/Capital News Vander Loubet está sendo investigado pela Lava Jato

Operação Lava Jato através de procuradores analisam em primeira instância nove deputados federais dentre eles o Deputado Federal sul-mato-grossense Vander Loubet (PT).

Além de Vander, são alvo do compartilhamento os senadores Fernando Collor (PTC-AL), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Benedito de Lira (PP-AL), e os deputados federais Arthur Lira (PP-AL), Luiz Fernando Faria (PP-MG), Aníbal Gomes (PMDB-CE), Roberto Britto (PP-BA), José Otávio Germano (PP-RS) e Nelson Meurer (PP-PR).

Procuradores que apuram os esquemas de corrupção na Petrobras já foram usadas em denúncias já realizados no STF. A intenção do compartilhamento é que as provas sejam avaliadas pela força-tarefa para que, para depois serem analisados se devem ou não serem abertas as ações de improbidade.