Deputado Federal Jovair Arantes participa de encontro com Rose Modesto

Liniker Ribeiro/CapitalNews Reunião na governadoria na tarde desta quarta-feira (11)

Líder do PTB na Câmara, o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) esteve reunido com a governadora de Mato Grosso do Sul em exercício, Rose Modesto na tarde desta quarta-feira (11). Em companhia do presidente do partido no estado, Nelsinho Trad, Jovair cumpre agenda nesta quarta em Campo Grande.



O encontro está sendo realizado na Governadoria do estado e tem por objetivo apresentar a candidatura de Jovair à presidência da Câmara, lançada na última terça-feira (10). A eleição ocorrerá no dia 2 de fevereiro.



Prevista para às 14h30 da tarde, a reunião começou com uma hora de atraso. Logo no início do encontro, Rose disse estar feliz pela oportunidade de estar representando o governo por 20 dias, periodo em que Reinaldo Azambuja está de férias, e poder receber o deputado no estado.



Sobre Jovair, Rose disse ser um "nome que bem para fortalecer" e desejou sorte ao candidato. A governadora em exercício também lamentou a ausência de alguns deputados que não puderam estar presentes.



Jovair agradeceu a recepção e oportunidade de começar sua campanha por aqui. "Não poderia deixar de começar minha jornada nos meus estados de origem. Ao vir na governadoria, simbolizo minha visita à outras prefeituras", afirmou o deputado. Ainda hoje Jovair se reunirá com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.