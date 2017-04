Deputado Federal destina R$ 103 milhões para ações em Dourados

Eliel Oliveira Geraldo Resende discute, com arquitetos, projetos de revitalização das praças Antonio Alves Duarte e do Ceper II, em Dourados

Dourados receberá em breve recursos federais para diversas ações que abrangem melhorias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura (asfalto e drenagem), segurança pública, turismo e lazer, entre outras. Ao todo, R$ 103 milhões obras foram conquistados pelo Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB) e serão destinados para 21 obras.



Nesta sexta-feira (28), o parlamentar protocolou documentos na Secretaria Municipal de Planejamento, informando a viabilização desses recursos e se reuniu com profissionais responsáveis por algumas das obras.



"Estou fazendo esta informação oficial porque são muitos recursos e os repasses acontecerão mediante as medições atestadas pela Caixa Econômica Federal. Vamos trabalhar com afinco para evitar que Dourados perca valores tão arduamente conquistados", explicou Geraldo Resende.



Entre as obras, estão as revitalizações da Praça Antônio Alves Duarte (R$ 1,5 milhão), do Centro Esportivo Público e Recreativo (CEPER) do Conjunto Habitacional BNH 2º Plano (R$ 400 mil) e construção do Complexo Esportivo do Campo Zé Tabela (R$ 1 milhão).



Na educação, serão R$ 8,7 milhões para a finalização da construção da Escola do Programa Brasil Profissionalizado no Parque Ambiental do Córrego Rego d’Água e da quadra poliesportiva na Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo.



Já na saúde, está a construção do Hospital Regional de Dourados do qual será destinado R$ 51 milhões. Outras obras são destinadas para drenagem asfalto no município, construção de uma praça no Parque das Nações II, ampliação, construção ou aquisição de equipamentos hospitalares e reforma de Unidades Básicas de Saúde.