Deputado Evander Vendramini abre escritório em Corumbá para atender população

Anderson Gallo/DiárioCorumbaense Cumprindo compromisso de campanha parlamentar informa funcionamento do gabinete no município

O deputado estadual, Evander Vendramini, informa a ativação do escritório político regional na Rua Colombo esquina com a Vinte e Um de Setembro, nº 1848. O parlamentar irá atender as reivindicações dos moradores de Corumbá e Ladário cumprindo compromisso de campanha eleitoral.

De acordo com o deputado estadual, Evander Vendramini, “Fui eleito deputado estadual de Mato Grosso do Sul, mas 99% sou deputado de Corumbá e Ladário. Esse foi nosso compromisso assumido durante a caminhada até as eleições e hoje conseguimos instalar esse espaço, para atender a demanda da nossa gente”, enfatiza.

Ainda conforme Vendramini, “O local é de toda a população e está sendo estruturado para isso. Aqui também faremos os trabalhos em apoio ao prefeito (Marcelo Iunes), ou seja, encaminhamentos necessários das demandas dos nossos moradores, para que sejam atendidos”, conclui.