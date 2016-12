Deputado diz que foi vítima de chantagem e gravação ilegal

Wendell Reis Felipe Orro ficou apenas 15 minutos no gabinete do corregedor Maurício Picarelli

O depoimento do deputado Felipe Orro (PSDB) ao corregedor da Assembleia Legislativa, Maurício Picarelli (PSDB), nesta quarta-feira (7), durou apenas 15 minutos. Orro deixou o gabinete de Picarelli afirmando que foi vítima de gravação ilegal e de chantagem.

O parlamentar acredita que foi usado de “bode expiatório” por conta das eleições, já que a gavação já tinha 1 ano e nunca havia sido divulgada.

Ele reafirmou ainda que não sabia que estava sendo gravado, não conhecer o dono do celular e que não cometeu quebra de decoro parlamentar ou qualquer delito.



Orro contou que no telefonema percebeu que Paulo Corrêa estava nervoso, mas que ele não queria desligar o telefone.



O deputado tucano declarou também que irá apresentar uma defesa complementar em relação a outros depoimentos prestados à Corregedoria.



Paulo Corrêa (PR) e Felipe Orro, ambos deputados estaduais, foram gravados em uma conversa telefonica em que supostamente falam sobre como fraudar a folha de ponto dos servidores da Casa de Leis.



O parlamentar republicano também já prestou depoimento. Se a conclusão do relatório for de que os deputados tiveram culpa, a corregedoria poderá pedir advertência, afastamento ou até mesmo a cassação deles. A decisão final, no entanto, será do plenário, que votará o relatório.