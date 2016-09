Deputado Carlos Marun vota contra cassação de Cunha e o apoia até o final

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) apoiou Eduardo Cunha até o fim da votação e foi o único deputado do Estado a votar contra a cassação

Fiel companheiro de Eduardo Cunha (PMDB), cassado na tarde desta última segunda-feira (12), o deputado Federal, Sul Matogrossense Carlos Marun defendeu Cunha até o último momento da sessão de votação da cassação do mandato do peemedebista, ex-presidente da Câmara Federal.



O deputado Carlos Maun (PMDB-MS) apresentou uma questão de ordem para que fosse votado um projeto de resolução no lugar do parecer do Conselho de Ética, o que poderia resultar numa pena mais branda, como a suspensão de mandato. A iniciativa foi indeferida por Maia.

Até o final Marun tentou reverter o quadro à favor de Marun, mas não foi bem sucedido. Eduardo Cunha foi cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados por 450 a favor, 10 contra e 9 abstenções a cassação de seu mandato.