Deputado Carlos Marun começa debate sobre a reforma da Previdência

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Previsão é que a leitura no plenário da Câmara seja realizada no dia 8 de maio

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência (PEC 287/16), deputado Carlos Marun (PMDB/MS), começou discussões sobre o relatório apresentado na semana passada da reforma da Previdência. O debate aconteceu na terça-feira (25) e continuam nesta quarta-feira (26).



O deputado fez acordo com a oposição para que não houvesse obstrução na leitura do parecer. A votação do relatório no colegiado será no próximo dia 2 de maio e a previsão é que a leitura no plenário da Câmara seja realizada no dia 8 de maio.



Para Marun, a reforma da Previdência não é uma tarefa fácil, porém é necessária para garantir a aposentadoria dos cidadãos brasileiros. "Acompanhamos de perto todas as discussões em torno das propostas, ouvimos técnicos do governo e representantes de vários segmentos da sociedade, inclusive, acatamos algumas reivindicações feitas até pela oposição. No meu entendimento, as propostas são adequadas para que o trabalhador tenha seu direito assegurado pelo governo ao se aposentar", ressaltou o parlamentar.