Délia apresenta secretariado e diz manter distância de disputa entre vereadores

Joandra Alves/Dourados News Futura prefeita, Délia Razuk, acompanhada do seu vice e novos secretários

A futura prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR) apresentou nesta sexta-feira (30) parte da sua equipe de secretários para a administração que começa, efetivamente, na próxima segunda-feira (2/01). Os nomes dos responsáveis pela Comunicação, Agetran e Procon devem ser anunciados durante a primeira semana do ano. No encontro com a imprensa, Délia comentou também a eleição para presidência da Câmara de Vereadores e se diz manter à parte da disputa entre Braz Melo, também do PR, e Daniela Hall, do PSD.



Entre os nomes do primeiro escalão, nenhuma surpresa em relação à lista que vinha sendo especulada no meio político. Colaboradores da prefeita durante a campanha fazem parte da equipe, como Raufi Marques na Secretaria de Governo, José Elias Moreira no Planejamento, Joaquim Soares na Secretaria de Serviços Urbanos e Albino Mendes na Fundação de Saúde.



Na Secretaria de Adminstração está Denize Portollan, Renato Vidigal na de Saúde, Audrey da Silva Milan Conti na Educação, Gil Ésper na Cultura, João Fava Neto na Fazenda, Jânio Amaro na Fundação de Esportes, Ledi Ferla na Assistência Social, Tahan Sales Mustafá n Infraestrutura, Landmark Rios na Agricultura Familiar, Rose Ane Vieira na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Silvio Reginaldo Peres Costa na Guarda Municipal, Fábio Luis Silva no Instituto de Meio Ambiente e Lourdes Peres Benaduce na Procuradoria do Município.

Braz x Hall



Apesar do motivo do encontro tenha sido a apresentação dos futuros secretários, o que tomou a maior parte do tempo de Délia foram as perguntas sobre a disputa entre Braz Melo e Daniela Hall pela presidência da Câmara de Vereadores nestes primeiros dois anos. O ex-prefeito, do mesmo partido de Délia, era o favorito para a cadeira até que uma nova chapa, encabeçada pela vereadora de primeiro mandato, Daniela Hall, que inclusive já havia declarado apoio à Braz Melo, fosse inscrita, alterando todo o cenário, já que ela diz contar com apoio de dez dos 19 eleitos.



De acordo com Délia, a decisão tomada pela nova Câmara não terá influência do executivo. “Eu respeito a formatação do legislativo, somos poderes independentes, mas como o mesmo objetivo em trabalhar pela comunidade. Eu tenho um carinho por todos”, disse.



A possível eleição de Daniela, ligada ao grupo que apoiava a candidatura derrotada do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), não é encarada pela prefeita como oposição, mas de independência da Casa de Leis. “Eu não vejo como oposição e sim como um poder independente. E quando nós estivermos já assumidos a prefeitura, na segunda-feira, e que o presidente do legislativo também vai tomar posse é uma situação de muito respeito entre os poderes, é dessa forma que eu vejo que a política deve ser feita com respeito, responsabilidade e respeitando a independência de cada um", concluiu.



A cerimônia de posse dos novos vereadores e da prefeita acontece neste domingo (1/01) na Câmara Municipal. Primeiro Braz Melo, o vereador com maior idade, será empossado e esse dará posse aos 18 vereadores restantes. Depois, acontece a eleição da mesa diretora e essa efetiva Délia Razuk como prefeita. Ao todo, a cerimônia deve durar cerca de 1h30.