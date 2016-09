Delcídio usa brecha de impeachment de Dilma para reaver seus direitos políticos

Para garantir os direitos políticos, o ex-senador cassado Delcídio do Amaral entrou com recurso nesta sexta-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) após julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que aconteceu nesta última quarta-feira (31).

No pedido o ex-parlamentar relembra sobre a regra que também foi utilizada para garantir os direitos políticos de Dilma que a permite ocupar cargos públicos e também se candidatar para novas eleições. Dessa forma Delcídio que os direitos se sejam validos da mesma forma.



Em explicação os advogados disseram que o Senado não definiu sobre as perdas dos direitos políticos, por isso o STF manterá a garantia dos direitos, podendo então se candidatar.



A cassação de Delcídio aconteceu em maio deste ano quando foi enquadrado na lei da Ficha Limpa e perdeu o direito de se eleger por oito anos, após se tornar delator da Operação Lava Jato.



A prisão aconteceu no dia 25 de novembro de 2015 com a entrega de um áudio onde Delcídio oferecia o valor de R$ 50 mil por mês para a família de ex-diretor Bernardo Cerveró, e uma fuga do país, período em que Cerveró estava preso em Curitiba.

Depois de ficar sob condição de se manter em recolhimento domiciliar, podendo deixar sua residência apenas para ir ao Senado trabalhar e retornando no período noturno, Delcídio foi liberado na prisão, no dia 18 de fevereiro deste ano.