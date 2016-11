Delcídio reafirma que Lula conhecia esquema na Petrobrás, mas diz não ter provas

Beto Barata/Agência Senado/Arquivo O ex-senador Delcídio do Amaral (sem partido) prestou depoimento ontem processo contra Lula na Lava Jato

Em depoimento nesta segunda-feira (21) como testemunha de acusação no processo contra Lula na Lava Jato que corre na Justiça Federal do Paraná, o ex-senador Delcídio do Amaral (sem partido) reafirmou o que tinha dito em outros interrogatórios: de que o ex-presidente tinha conhecimento da irregularidades na Petrobras, apesar de não ter ciência da participação direta dele no esquema de propinas.



“O presidente não entrava nos detalhes, mas tinha um conhecimento absoluto de todos os interesse que rodeavam a gestão da Petrobras, as diretorias [da estatal] e os partidos que apoiavam os diretores. Ele sabia como a roda rodava”, afirmou o ex-líder do governo do PT no senado.



Questionando, porém, se tinha provas sobre o que dizia, disse que não, que fizera uma "delação de político", por ser líder do governo e "saber como a roda gira" mas que suas teses vinham sendo confirmadas por outros delatores. O ex-senador disse, ainda, acreditar que "ter uma indicação política não quer dizer que a pessoa foi indicada para roubar."



Já especificamente sobre o tríplex no Guarujá-SP, objeto da ação na Justiça Federal do Paraná, na qual Lula é acusado de receber vantagens no valor de R$ 3,7 milhões, Delcídio declarou nunca ter tido qualquer informação a respeito.



Delcidio, que foi diretor da Petrobras no governo FHC, disse que só teve conhecimento em 2010 de ilícitos em térmicas da Petrobras na gestão do PSDB, após funcionários da Petrobras fecharem um acordo na Suíça.



Também foram ouvidos nesta segunda-feira os empreiteiros Augusto Mendonça, Dalton Avancini e Eduardo Hermelino. Novas audiências com testemunhas de acusação estão marcadas para amanhã (23) e sexta-feira (25).



Além do ex-presidente, são réus desta ação penal a esposa dele Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto, e mais 5 pessoas. Lula e Marisa foram dispensados por Moro de comparecer às audiências, bastando apenas a presença dos advogados.