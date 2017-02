Delcídio depõe a juiz Sérgio Moro nesta sexta em ação da Lava Jato

Tamanho do texto

Juiz Sérgio Moro vai ouvir depoimento do senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido) nesta sexta-feira (3) às 14h (horário de Brasília), na sede da Justiça Federal em Curitiba. Na ocasião, Delcídio prestará depoimento como testemunha de acusação na ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Os réus foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.



Conforme a Agência Brasil, em delação premiada feita em outubro de 2016, Delcídio detalhou a suposta atuação de Palocci no relacionamento entre empresários e a União, na época comandada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), há evidências de que Palocci e a Odebrecht teriam estabelecido um “amplo e permanente esquema de corrupção” entre 2006 e 2015, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal.



Segundo Delcídio, Palocci teria a missão de fazer a ponte entre o governo e os empresários para beneficiar campanhas políticas. “Antônio Palocci era como se fosse o software do Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto João Vaccari Neto e José Di Filipi eram hardware, ou seja, executores daquilo que Palocci pensava e estruturava”, disse na época aos procuradores.

Palocci foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff (PT) e ministro da Fazenda de Lula, e hoje está detido na carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba.



Além de Delcídio, também prestam depoimento nesta sexta-feira a ex-funcionária da construtora Odebrecht Maria Lúcia Guimarães Tavares, o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco e o engenheiro Zwi Skornicki.



Nesta semana, Moro retomou as audiências da Operação Lava Jato ouvindo as testemunhas de acusação no processo contra Palocci.