Décimo terceiro de servidores municipais será pago em janeiro

Tamanho do texto

Divulgação Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura havia programado pagar o décimo terceiro dos servidores municipais nesta sexta-feira (30). No entanto, o pagamento precisou ser adiado devido ao recesso bancário e a previsão é que esteja disponível nas contas dos funcionários somente na terça-feira (3).



Conforme informou a secretaria de finanças à Prefeitura, o processamento dos pagamentos do 13º só acontecerá na segunda-feira (2). De acordo com a assessoria do Município, os servidores que recebem até R$ 3 mil terão o pagamento quitado. Já os que recebem acima deste total terão depositado nas contas o valor de R$ 1 mil.



O prefeito Alcides Bernal (PP) declarou anteriormente que a Prefeitura deverá desembolsar cerca de R$100 mil para o pagamento do abono de fim de ano. O prazo para o pagamento do décimo findou-se no dia 20 de dezembro.