Décimo terceiro de servidores municipais pode ficar para janeiro de 2017

Deurico/Capital News ..

O prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP) disse, na manhã desta quarta-feira (7), durante prestação de contas sobre a situação financeira do Município, que parte do pagamento do 13º salário dos cerca de 22 mil servidores municipais pode ficar para janeiro.



“A gente tem estudado a forma que iremos pagar o 13º salário. Até o fim do ano vamos apresentar como vai ser. Se não pagar esse ano vamos deixar os recursos necessário para a primeira quinzena de janeiro de 2017", revelou



Segundo Bernal, a Prefeitura deverá desembolsar cerca de R$100 mil para o pagamento do abono de fim de ano, valor equivalente a folha. O prazo para o pagamento do décimo finda-se no dia 20 de dezembro.



Quanto ao pagamento referente ao mês de novembro, que até o momento não havia sido pago, Bernal garantiu que já autorizou o pagamento e deve estar na conta dos servidores ainda nesta quarta-feira.